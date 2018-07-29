Музыка для вождей и супергероев: на «Доброфест» приехли Ленин, Дедпул и Гарри Поттер. Смотрим фото
29 июля 2018 09:23
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Под Ярославлем отгремел второй день «Доброфеста». Жара не помешала зрителям облачиться в супергеройские и не очень костюмы и зажигать под песни любимых групп. Гости музыкального фестиваля отрывались, как могли. Кажется, с каждым годом люди всё больше готовятся к «Доброфесту»: на поле в Левцово наш фотограф встретила Дедпула, Человека-паука и Гарри Поттера.
Фото: Александра Савельева
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