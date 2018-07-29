На фестивале подружились Дедпул и Человек-паук
На фестивале подружились Дедпул и Человек-паук

Под Ярославлем отгремел второй день «Доброфеста». Жара не помешала зрителям облачиться в супергеройские и не очень костюмы и зажигать под песни любимых групп. Гости музыкального фестиваля отрывались, как могли. Кажется, с каждым годом люди всё больше готовятся к «Доброфесту»: на поле в Левцово наш фотограф встретила Дедпула, Человека-паука и Гарри Поттера.

В костюмах было жарковато
В костюмах было жарковато
Ну где ещё можно встретить Гарри Поттера, показывающего «козу»
Ну где ещё можно встретить Гарри Поттера, показывающего «козу»
Спокойно отдохнуть можно было чуть поодаль от сцены
Спокойно отдохнуть можно было чуть поодаль от сцены
Выделиться на таком фестивале, залачив волосы в ирокез, вряд ли получится
Выделиться на таком фестивале, залачив волосы в ирокез, вряд ли получится
Когда устала от танцев, но душа требует продолжения
Когда устала от танцев, но душа требует продолжения
Жара, музыка и любовь
Жара, музыка и любовь
С ирокезом были даже противогазы
С ирокезом были даже противогазы
Признание для любимой группы
Признание для любимой группы
Кто-то привез с собой мягкую игрушку
Кто-то привез с собой мягкую игрушку
На фестиваль даже привезли ростовой портрет Ленина
На фестиваль даже привезли ростовой портрет Ленина
Между выступлениями можно было поиграть
Между выступлениями можно было поиграть
Сегодня пройдёт последний день фестиваля
Сегодня пройдёт последний день фестиваля

Фоторепортаж с первого дня музыкального фестиваля.