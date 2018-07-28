Спокойно плавать и мужчины, и девушки давно отвыкли

Ярославские каскадёры устроили настоящее шоу на Прусовских карьерах. Большой компанией они отправились просто отдохнуть, но, как рассказали мужчины, загорать лёжа они не умеют и спокойно им не плавается.



— Мы редко отдыхаем, — говорит каскадёр Артём Белоусов. — Для окружающих это всегда шоу! К тому же так намного полезнее, чем распивать на природе.



Девушки и мужчины из театра каскадёров «Ярфильм» крутили сальто, кидали друг друга в воду.



— Без прыжков нашего отдыха не бывает, — рассказал актёр театра каскадёров «Ярфильм» Сергей Кузнецов. — Окружающие были сначала немного шокированы исполнением трюков, для них это было, как шоу, а потом к нам начали присоединяться и обычные отдыхающие на пляже люди.



Каскадёры говорят, что такие трюки не советуют исполнять неподготовленным людям, но всем желающим попрыгать вместе с ними всегда рады, особенно девушкам.



Весной ярославские каскадёры показали, как надо правильно перепрыгивать лужи.

