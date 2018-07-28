Алексей Пушков написал гневный пост в своём блоге

Резонансное дело о избиении заключённого Евгения Макарова сотрудниками исправительной колонии № 1 Ярославля прокомментировал член Совета Федерации России Алексей Пушков. Сенатор высказался о необходимости реформирования ФСИН и постоянного контроля над службой.



— В Ярославле задержали уже 8 подозреваемых по делу о пытках заключённого в колонии, — написал Алексей Пушков в своём блоге в «Твиттере». — Эту практику следует выжечь калёным железом. Необходима серьезная реформа ФСИН и установление постоянного внешнего контроля над деятельностью службы. Только так можно добиться нужного результата.



Напомним, крупный скандал разгорелся после того, как в СМИ попало видео жестокого избиения заключённого ярославской колонии. После проверок от службы отстранили 17 сотрудников ИК-1. Семь человек суд отправил под стражу, бывшему замначальника колонии избрали меру пресечения в виде домашнего ареста из-за состояния здоровья.