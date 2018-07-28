Ярославцы увидели полное лунное затмение
Прошлой ночью жители Ярославля смогли наблюдать за редким явлением — полным лунным затмением. Для того чтобы лучше рассмотреть его, на Стрелке выключили свет и принесли телескопы. За идею устроить такой просмотр мэр Ярославля поблагодарил студентов ЯрГУ и участников общества любителей астрономии.
— Молодежный проект «Астроночь» позволил ярославцам насладиться сегодня редкими небесными явлениями, — написал Владимир Слепцов на своей странице в фейсбуке. — Благодарю наших активных студентов ЯрГУ имени Демидова и участников Ярославского общества любителей астрономии за отличную идею!
Свои фото лунного затмения прислали нам читатели.