Увидеть затмение можно было без телескопов

Прошлой ночью жители Ярославля смогли наблюдать за редким явлением — полным лунным затмением. Для того чтобы лучше рассмотреть его, на Стрелке выключили свет и принесли телескопы. За идею устроить такой просмотр мэр Ярославля поблагодарил студентов ЯрГУ и участников общества любителей астрономии.



На Стрелке собралось много людей, чтобы увидеть редкое явление

— Молодежный проект «Астроночь» позволил ярославцам насладиться сегодня редкими небесными явлениями, — написал Владимир Слепцов на своей странице в фейсбуке. — Благодарю наших активных студентов ЯрГУ имени Демидова и участников Ярославского общества любителей астрономии за отличную идею!



Свои фото лунного затмения прислали нам читатели.

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