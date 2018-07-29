Для многих свадьба переворачивает всю жизнь

Вы заметили, да? Молодежь, кажется, больше не атакует ЗАГСы. Цифры Ярославльстата тому подтверждение. Если в 2017 году свадьбу сыграли 2246 пар, то в этом — 2099. Не торопятся связывать себя узами брака ярославцы. В нашей группе Вконтакте мы задали простой вопрос — а почему? И знаете что? Против официального брака, вопреки стереотипам, высказались девушки! Вот это поворот. А как же «уж замуж невтерпеж»? Н-да, ярославских девчонок просто так под венец не затащишь. Вот что они думают на этот счёт (мужчины, мужайтесь!):







Мария Егорова:



— Ждут кого-то получше, вот и не спешат замуж/жениться.



Ольга Юшкевич:



— Сейчас рассматривается вопрос о приравнивании гражданского брака и официального, смысл теряется полностью. При неофициальных отношениях сохраняется страх потерять дорогого тебе партнера, оба стараются выглядеть в глазах друг друга лучше или, наоборот, сразу показывают свое истинное лицо — и ты ничего не теряешь. Где-то писали, что через две недели 20–30% жен жалеют, что вышли замуж.



Женя Долгалёва:



— А разве официальный брак поможет сохранить отношения и не разбежаться, если отношениям конец? Сейчас развестись не сложно, за исключением того, если у вас есть дети. Печать в паспорте никого не остановит, если стало невозможно жить с человеком.



Ольга Юшкевич:



— Разговаривала недавно со своим старшим сыном (24 года) на эту тему. Во-первых, сказал, что рано. Во-вторых, считает свою зарплату недостаточной для содержания семьи при учете того, что появится ребенок, и жена не будет работать какое-то время. Вообще мужчинам тяжелее — на них лежит ответственность за содержание семьи, в нашей стране так повелось.



Илья Циков:



— Сейчас брак не является чем-то святым, и большинство молодежи относится к этому поверхностно. Сегодня поженились, завтра разбежались. Что лично до меня, то я не вижу в этом какой-то необходимости.



Валентина Аминова:



— Официальная регистрация не дает ничего паре. Есть смысл разве что при оформлении завещания и как представителя в суде или больнице. Некоторые знакомые считают, что так им выгоднее. Так что роспись — скорее архаизм.



Евгеша Смирнов:



— Ну вообще я за венчание, а девочки на венчание не согласны...



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Ольга Румянцева:



— Нельзя жить в блуде. Следствие такого страшного греха все равно будет. Гражданский брак —чудовищное явление современности.



Надежда Максимова:



— Очень неудобен официальный брак с точки зрения бюрократии. Чтобы что-то оформить, надо кучу бумажек от обоих. До смешного: чтобы получить часть выплат на рождение ребенка, надо справки от супруга и т. д. Сами сотрудники соцотдела признают иногда — проще развестись.







Валентина Аминова:



— А что мешает устроить праздник без посещения ЗАГСа? Да и для чего баяны рвать? Смешно выглядит, когда молодые люди берут кредит для того, чтобы чьи-то амбиции перекрыть праздником. Если люди друг к другу относятся с заботой и верностью, то брак лишь бумажка. А если друг дружку не уважать, обманывать и т. д., то никакой брак не поможет.



Анна Белова:



— В принципе, брак считаю полезным.







Линочка Лебедева:



— А кто-то просто не нашел еще того человека...



Очевидно, что девушки, за небольшим исключением, не так уж и мечтают услышать вальс Мендельсона и проникновенную речь сотрудницы ЗАГСа. А почему? Вот что об этом думает ярославский психолог Анна Никитина:



— Это связано с бессознательным страхом нести ответственность за другого человека. Есть желание подольше остаться независимыми. Ценностные ориентации людей сменились, бизнес первостепенен, семья на втором плане. Ну и проблема инфантилизма (она же сказывается на увеличении количества разводов). Некоторых жизнь заставит в 15 лет повзрослеть, а некоторые сидят до 30–35 на шее родителей, и те им потакают. Вообще если человек не хочет жениться/выходить замуж, торопить не стоит. Значит, психически лично он к этому не готов. Нормально также выйти замуж и в 35, 40, 45, 55, зато обдуманно. Это лучше, чем в 20 по желанию родителей — и развестись.

