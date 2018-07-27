Андроник и Валентина

В начале июля в Псковской области в страшном ДТП погиб сын ярославского священника Александра Парфёнова. Андроник ехал в автомобиле со своей девушкой - той, на которой хотел жениться. Они оба не выжили... Слишком сильным было столкновение. Сегодня отец Александр опубликовал на своей странице Вконтакте письмо. Трогательное, прощальное... Мы публикуем его полностью с разрешения священника. Редакция приносит свои искренние соболезнования родным погибших.

«Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним (1 Фес 4, 14).



Прошу помолиться о новопреставленных Андронике и Валентине.



У меня четыре сына, достаточно взрослых, поэтому следить я могу настолько, насколько они мне позволяют. О том, что состоялась поездка в Изборск и Печоры старшего сына, я знал, ведь и сам ездил в эти места в молодые годы, да и его возил перед школой. Когда сын позвонил в мой день рождения и сообщил о том, что добрался до Рижского взморья, мы с женой не могли не догадаться, что это счастливый случай сделать предложение.



Последнее сообщение я получил в воскресенье в час дня: «Были на службе в Печорском монастыре и причастились вместе», а ведь это был день Петра и Февронии.



По дороге домой около шести часов вечера в сильный дождь Ниссан-Тиана зацепила заднее колесо полуприцепа и машину вынесло на встречную полосу. От столкновения с Фордом-Транзитом Андроник погиб на месте, Валентина умерла в приёмном покое.



Больно видеть последние, сделанные ими на море фотографии. Они счастливы, они нашли друг друга, он зажгли здесь свой костер любви. Однако особо больно, потому, что они были наши люди, такие несовременные, самостоятельно ходившие в храм, так трогательно и неспешно сближавшиеся друг с другом. Они познакомились полгода назад в историческом обществе «Бал в русской усадьбе» и вот теперь у Валентины на руке кольцо, она приняла главное предложение своей жизни.



Там, где есть справедливость, там нет любви. Сообщить о своём решении очно они не смогли. Два ангела — так назвали их все, кто был на отпевании и прислал соболезнования. Не могу без слез читать дневник Валентины:



«Проблема не в том, что это годами лежит в наших шкафах, а в том, что мы считаем это своим богатством. Но это еще полбеды. Намного страшнее, когда мы начинаем копить обиды и раздражение, когда снова и снова прокручиваем в голове неприятные воспоминания. Но нужно ли нам на самом деле такое богатство? Может лучше собирать приятные воспоминания, теплые моменты и благородные поступки? Может все-таки богатым человека делает не толстый кошелек, а умение любить и прощать, благодарить и уважать? Конечно, это не упакуешь в коробку и не уберешь на антресоль, но не потому, что оно не материально, а потому, что оно будет всегда с вами, в вашем сердце, и оно будет вам необходимо каждую минуту вашей жизни».



Похоронили их вместе в священной Ростовской земле на кладбище Варницкого погоста.

Священник Александр Парфенов».