Женщину нашли мёртвой в кустах

Маму двоих детей Анну Данилову похоронят завтра на Чурилковском кладбище. Об этом рассказал одноклассник женщины Максим.



— Отпевание в Леонтьевской церкви в 10:30, — сообщил Максим.



Попрощаться с женщиной придут родственники, друзья и те, кто сопереживал семье Анны все эти дни.



Бывший же муж Анны Михаил на похороны идти не собирается. Он сказал, что не хочет косых взглядов. Также он не хотел бы, чтобы дети присутствовали на прощании с матерью.



Напомним, Анна Данилова пропала 22 июля. Её нашли мёртвой спустя три дня в кустах на Автозаводской улице. Сейчас следователи разбираются в этой страшной и странной смерти мамы двоих детей. Ведь женщину обнаружили исполосованной ножом.

