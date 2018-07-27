Сорняком зарастают даже парки Ярославля

Ярославская область зарастает борщевиком. Это признал даже мэр Ярославля — сорняк завоёвывает даже столицу региона, пробираясь в парки.

Теперь опасным сорняком займутся власти региона. В правительстве устроили специальное совещание, чтобы найти решения против роста борщевика.

— По оперативным данным муниципальных районов, в Ярославской области общая площадь земель, засоренных борщевиком Сосновского, составляет 5,7 тысячи гектаров (площадь Ярославской области — 3,64 миллиона гектаров), — рассказал заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов. — Ежегодно этот сорняк уничтожается лишь на незначительных площадях региона.



До 1 ноября власти только составят полную карту, насколько в реальности борщевик разросся по региону. И только потом будут решать, какой метод борьбы опробовать. На примете у чиновников примеры Московской и Ленинградской областей.