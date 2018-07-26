Уточки прогулялись на Окружной дороге в Рыбинске

На дорогах Ярославской области кого только не встретишь. Нередко трассу решают перейти неспешно лоси. Бывает, ярославцы сами нарушают ПДД, чтобы перевести через дорогу уточек.

Но в этот раз в нарушении ПДД обвинили самих уток! Правда, штрафовать не стали.

— На Окружной устанавливаем канатные ограждения на разделительной полосе. И все равно есть нарушители, — улыбается мэр Рыбинска Денис Добряков, увидев пернатых на дороге. — Ни одна утка при переходе не пострадала. Спасибо внимательным рыбинским водителям.

Местные водители тут же бросились обсуждать в соцсетях, но не уток, а ограждения. Мнения разделились: кто-то считает их опасными, другие, наоборот, согласны, что ограждения спасают жизни при ДТП.