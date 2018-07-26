В Ярославле построят новый детский садик за 208 миллионов рублей
26 июля 2018 17:13
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В Брагино строят детский садик. В него смогут ходить сразу 280 детей. Общая площадь составит более 6,5 тысячи квадратных метров. Сам детский садик будет трёхэтажным. На строительство потратят 208 миллионов рублей.
— Из федерального бюджета наш регион получил 43 миллиона рублей. В следующем году мы получим ещё порядка 100 миллионов, — рассказал директор областного департамента строительства Виктор Неженец.
Планируется, что садик будет готов уже в 2019 году.
Фото: правительство ЯО
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