На теле Анны обнаружили множественные ножевые ранения
На теле Анны обнаружили множественные ножевые ранения

Стала известна причина смерти Анны Даниловой. Как сообщил источник 76.ru, женщина скончалась от общей обширной кровопотери от множественных ножевых ранений в области груди и шеи. Смертельную рану нанесли в шею. Как сообщил наш источник, судмедэксперты насчитали шесть ножевых ранений. Одежда жертвы была цела.

— По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Ярославля возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Тем временем ярославцы собирают помощь семье погибшей Анны Даниловой. Напомним, из-за ужасной трагедии двое детей остались без мамы. Старший сын уже знает, что она умерла.