На теле Анны обнаружили множественные ножевые ранения

Стала известна причина смерти Анны Даниловой. Как сообщил источник 76.ru, женщина скончалась от общей обширной кровопотери от множественных ножевых ранений в области груди и шеи. Смертельную рану нанесли в шею. Как сообщил наш источник, судмедэксперты насчитали шесть ножевых ранений. Одежда жертвы была цела.



— По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Ярославля возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Тем временем ярославцы собирают помощь семье погибшей Анны Даниловой. Напомним, из-за ужасной трагедии двое детей остались без мамы. Старший сын уже знает, что она умерла.

