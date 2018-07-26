Подъезд новенькой 20-этажки в доме № 5 по улице Щорса в Ярославле перестал пахнуть свежими стройматериалами. Какие-то вандалы загадили его — в прямом смысле — с первого по двадцатый этаж. Особенно старательно измазали верхние этажи.

В доме действительно ужасно. Мы не стали публиковать фото того, во что превратились лестницы и перила. Но зрелище отвратительное.

В подъезде люди живут ещё не во всех квартирах, а свежими стройматериалами здесь уже не пахнет

— Это произошло вчера днём, — рассказали местные жители. — Ещё не все квартиры заселены, и люди в основном ездят на лифте. Поэтому никто не видел, как это случилось. Там измазали перила и забрызгали стены. Причём это не какой-то купленный навоз, это всё человеческое.

Лестница, где испачкали перила, ступени и дверные ручки, отделена от подъезда — пройти туда можно через общие балконы. Поэтому в квартирах не очень воняет. Тем не менее жильцы в бешенстве от случившегося.



— Не всегда нужно ехать на первый этаж, мы часто ходим по лестнице в гости друг к другу на соседние этажи, — жалуются жильцы подъезда. — Да и дом новый, кто-то по лестницам заносит крупную мебель, которая не помещается в лифт. Да и пройти в подъезд, не схватившись за дверную ручку, невозможно, ведь дверь закрыта. А испачкано здесь всё.

В основной части подъезда, где находятся лифт и двери в квартиры, чисто

Но больше всех из-за случившегося, пожалуй, расстроилась уборщица Анна, которая работает в этом доме.



— Я так разнервничалась, когда это увидела, аж руки затряслись, — возмущается женщина. — Нормальные люди такое сделать не могли. И ведь это всё теперь быстро не отмыть. Что теперь делать, я не знаю. Может, буду увольняться.

Что с этим делать, не знают и жильцы подъезда. Этот вопрос они будут решать сегодня вечером. Ради этого они даже запланировали специальное собрание.

— В полицию мы пока не обращались, — говорят люди из этого подъезда. — Но, возможно, будем. На первом этаже и около подъезда у нас висят камеры наблюдения. Может, по снятым на неё кадрам следователи найдут негодяев.

Пройти на лестницу из подъезда и обратно можно только через общие балконы

В политических кругах считают, что жители дома пострадали из-за разборок кандидатов в депутаты Ярославской областной думы. Ведь именно здесь находится строительная фирма кандидата в депутаты Ярославской областной думы Романа Слонина. Основным его конкурентом по округу политтехнологи называют Сергея Балабаева. Но тот отрицает свою причастность к инциденту, намекая, что его конкурент это мог сделать и сам.



— Кандидат, который из себя ничего не представляет, пытается всячески привлечь к себе внимание, — считает Сергей Балабаев.



Сам Роман Слонин, контора которого теперь находится в вонючем подъезде, от комментариев на эту тему отказывается. Но в офисе его фирмы говорят, что уже устали от подобных вещей.

Фирма Романа Слонина находится на первом этаже испачканного подъезда

— То нехороших листовок про нашу организацию жителям дома по почтовым ящикам раскидают, а ведь именно мы строили эту многоэтажку, — вздыхают в офисе продаж фирмы. — Было дело, что плакаты нашего директора каким-то странным веществом отмыли. А теперь вообще случилось это. Боимся представить, что может быть дальше.



Недавно неприятный инцидент произошёл с ещё одним кандидатом в Ярославскую областную думу. Кто-то изуродовал BMW Юлии Мироновой. Машину с разбитыми окнами, испачканными кожаными сиденьями она обнаружила в воскресенье утром у своего дома. Из иномарки вытащили дорогие очки известного бренда и немного денег.

