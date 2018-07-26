Юмористы выступят 15 декабря

Звёздный состав «Камеди Клаб» отметит своё 15-летие в Ярославле.



20 лучших резидентов за всё время существования шоу будут смешить ярославцев 15 декабря в «Арене-2000». В таком звездном составе юмористы в последний раз собирались 4 года назад в Москве.



— Зрителей ждет эксклюзивная программа, подготовленная специально для нашего города. Ярославцы, пришедшие на концерт, традиционно будут сидеть за столиками, как в телевизионном формате программы. В программе — свежие шутки и живые номера в исполнении Гарика Харламова, Тимура Батрутдинова и других звезд «Камеди Клаб». Весь вечер пройдет под руководством Гарика Мартиросяна, — рассказали в мэрии Ярославля.



Кстати, теперь в Ярославле можно купить обои от Филиппа Киркорова.

