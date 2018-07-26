У Анны остались двое маленьких детей

В Ярославле произошло жестокое убийство — в лесополосе у дороги зарезали молодую маму двоих детей. Анну Данилову нашли прохожие. Убийство зверское — тело женщины покрыто ножевыми ранениями. И в этой истории, конечно, много вопросов. Почему женщина вышла из дома, не взяв ничего из вещей, даже телефон? С кем она пошла в такое странное место? Но главный вопрос — кто учинил такую чудовищную расправу?



Поговорив с друзьями и родными погибшей, редакция пришла к выводу — потенциальный убийца мог попасть на видеорегистратор. Если Анна двигалась от своего дома на улице Щапова зачем-то в сторону Автозаводской с тем, кого знала (а иначе доверилась ли бы она человеку, который вел ее в лесополосу?), то её могли снять видеорегистраторы машин — ведь на Автозаводской достаточно интенсивное движение.

Примятая трава и кровь: 76.ru разыскал место, где нашли мёртвую Анну Данилову. Фото.



Редакция обращается к автомобилистам: если 22 июля вы были в районе Пятерки (Щапова, Автозаводская), проверьте свой видеорегистратор! Если на кадрах вы увидите Анну, сообщите, пожалуйста в редакцию: по телефону 59-99-90, +7-910-662-177-73, на почту Написать письмо или в личные сообщения нашей группы «ВКонтакте». Гарантируем конфиденциальность.