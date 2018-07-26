В Ярославле арестовали пять сотрудников «пыточной» колонии: фоторепортаж, как шёл суд
Сегодня в Заволжском суде Ярославля решали, какую меру пресечения назначить подозреваемым в жестоких пытках в колонии № 1. В итоге под арест пошли пятеро из шести сотрудников ярославской ИК-1. О том, что происходило на заседании и какое решение принял судья, мы подробно рассказывали в онлайн-трансляции.
Вся история
На днях в СМИ попало видео о чудовищных пытках в ярославской колонии. На кадрах видно, как несколько сотрудников жестоко избивают заключённого Евгения Макарова — бьют его по пяткам палками, выкручивают руки. Мужчина кричит от боли. Видео вынесли на публику активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, 6 человек задержали. Начали проверять и того самого следователя, который год назад после первой жалобы заключенного Макарова отказал в возбуждении уголовного дела.
А сейчас смотрите фоторепортаж из суда — самые яркие снимки из зала заседаний.