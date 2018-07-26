Не все смогли поднять глаза
Не все смогли поднять глаза

Сегодня в Заволжском суде Ярославля решали, какую меру пресечения назначить подозреваемым в жестоких пытках в колонии № 1. В итоге под арест пошли пятеро из шести сотрудников ярославской ИК-1. О том, что происходило на заседании и какое решение принял судья, мы подробно рассказывали в онлайн-трансляции.


Вся история

На днях в СМИ попало видео о чудовищных пытках в ярославской колонии. На кадрах видно, как несколько сотрудников жестоко избивают заключённого Евгения Макарова — бьют его по пяткам палками, выкручивают руки. Мужчина кричит от боли. Видео вынесли на публику активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, 6 человек задержали. Начали проверять и того самого следователя, который год назад после первой жалобы заключенного Макарова отказал в возбуждении уголовного дела.

А сейчас смотрите фоторепортаж из суда — самые яркие снимки из зала заседаний.

Подозреваемые проходили через толпу в коридоре
Подозреваемые проходили через толпу в коридоре
Максим Яблоков. Смотрел исподлобья
Максим Яблоков. Смотрел исподлобья
Сергей Ефремов изъявил желание сотрудничать со следствием
Сергей Ефремов изъявил желание сотрудничать со следствием
Про Сергея Драчёва бывшие заключённые говорят — людей не бил
Про Сергея Драчёва бывшие заключённые говорят — людей не бил
Непросто выдерживать такое внимание прессы
Непросто выдерживать такое внимание прессы
Игорь Богданов не узнал себя на том чудовищном видео
Игорь Богданов не узнал себя на том чудовищном видео
Алексей Бровкин отказался давать показания
Алексей Бровкин отказался давать показания

Родные подозреваемых в зале суда
Родные подозреваемых в зале суда