Не все смогли поднять глаза

Сегодня в Заволжском суде Ярославля решали, какую меру пресечения назначить подозреваемым в жестоких пытках в колонии № 1. В итоге под арест пошли пятеро из шести сотрудников ярославской ИК-1. О том, что происходило на заседании и какое решение принял судья, мы подробно рассказывали в онлайн-трансляции.





Вся история

На днях в СМИ попало видео о чудовищных пытках в ярославской колонии. На кадрах видно, как несколько сотрудников жестоко избивают заключённого Евгения Макарова — бьют его по пяткам палками, выкручивают руки. Мужчина кричит от боли. Видео вынесли на публику активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, 6 человек задержали. Начали проверять и того самого следователя, который год назад после первой жалобы заключенного Макарова отказал в возбуждении уголовного дела.



А сейчас смотрите фоторепортаж из суда — самые яркие снимки из зала заседаний.

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