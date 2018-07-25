Радужное пятно на тучах ярославцы могли увидеть вчера около половины девятого вечера

Вчера вечером ярославцы наблюдали в небе над городом необычное явление. Люди фотографировали разноцветный эффект и высказывали разные версии.



— Это маленький кусочек радуги, просто он застрял в тучах, — говорили одни.



— Скорее всего, это северное сияние, только не как на севере, а маленькое, — говорили другие.



Сегодня специалисты объяснили, что же это было на самом деле.



— Это оптическое явление преломления и отражения солнечного света в капельках воды, — объяснила заведующая методическим отделом ярославского Центра имени Терешковой Екатерина Тихомирова. — При этом капли находятся в небольшой области, именно поэтому только там и наблюдается радуга.



Ещё одно небесное явление обсуждали накануне ярославцы в социальных сетях.

