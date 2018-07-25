Пострадавший в драке сотрудник УФСИН работает в Рыбинской колонии № 12

Ночью в селе Брейтово Ярославской области трое людей напали на старшего лейтенанта УФСИН. Это случилось, когда начальник отдела по воспитательной работе с осуждёнными рыбинской исправительной колонии № 12 зашёл в круглосуточное кафе за сигаретами. На выходе к нему подлетел мужчина, с которым он уже виделся внутри заведения и успел немного познакомиться. Тут-то всё и понеслось.



— Мужики зацепились языками ещё внутри кафе, — рассказали местные жители. — Слово за слово, и они успели поссориться. А один из них ещё и хвастанул во время перепалки, что служит в УФСИНе.



Налётчик у входа в кафе стал призывать односельчан помочь расправиться с обидчиком. Двое, услышав, что мужчина, которого стоит наказать, работает в колонии, отозвались на призыв. Лупасили 27-летнего старшего лейтенанта УФСИН мужики втроём.



— Позже побитый обратился за помощью к медикам, — рассказал источник 76.ru. — Врачи сказали, что в драке мужчине сломали ребро, а ещё он получил сотрясение мозга. Также на теле сотрудника колонии повсюду гематомы от ударов.



В социальных сетях многие уже предполагают, что нападение на сотрудника колонии — это начало какой-то акции против сотрудников УФСИН, поводом для которой послужил вопиющий случай, который произошёл в ярославской исправительной колонии № 1 на Резинотехнике.

Ярославцы уже выражали протест против пыток заключённых

— Они устроили ночной самосуд в знак поддержки заключённых, над которыми издеваются за решёткой, — пишут пользователи социальной сети «ВКонтакте».



Но в Брейтове всё же полагают, что мужчины поссорились вовсе не из-за того, что один из них служит в УФСИНе.



На днях в СМИ попало видео о чудовищных пытках в ярославской колонии. На кадрах видно, как несколько сотрудников жестоко избивают заключённого Евгения Макарова — бьют его по пяткам палками, выкручивают руки. Мужчина кричит от боли. Видео вынесли на публику активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, 6 человек задержали. Начали проверять и того самого следователя, который год назад после первой жалобы заключенного Макарова отказал в возбуждении уголовного дела.



Сейчас Заволжский районный суд рассматривает вопрос об аресте сотрудников колонии, которые пытали заключённого. За процессом можно наблюдать на нашем портале в режиме онлайн.

