Спасатели вытащили тело из воды

В Ярославле на карьерах возле торгового центра «Альтаир» утонул мужчина. Трагедия произошла в прошедшее воскресенье. 40-летний ярославец отдыхал в кругу друзей. Без спиртного не обошлось. Мужчина пошёл купаться, но на берег выплыть уже не смог. Отдыхающие стали свидетелями происшествия. Они же вызвали сотрудников МЧС.



— Тело извлекли из воды. Родственники опознали погибшего, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.



По факту произошедшего следователи Дзержинского района проводят проверку.



Напомним, недавно в Ярославле произошла ещё одна трагедия на воде: в Волге утонул 18-летний юноша.