Шесть сотрудников ИК-1 задержали

Председатель Cледственного комитета России поручил передать в центральный аппарат СКР дело о избиении заключённого сотрудниками исправительной колонии № 1 Ярославля для всестороннего и объективного расследования.

— Следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении, задержаны 6 человек, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации. — В суд будут направлены ходатайства следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание остальных подозреваемых. В ходе расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям, бездействию руководства исправительной колонии и ответственных должностных лиц УФСИН России по Ярославской области.

В центральном аппарате СКР сообщили, что заявление о избиении от заключённого колонии № 1 поступало ярославским следователям ещё год назад. Тогда следователь отдела по Заволжскому району Ярославля провёл проверку по заявлению и незаконно отказал в возбуждении уголовного дела. Сейчас он уволен из органов, в отношении него проводится процессуальная проверка.

— Председатель Следственного комитета потребовал дать жесткую оценку не только действиям или бездействию теперь уже бывшего сотрудника Следственного комитета по Ярославской области, но и его руководства в целях исключения формального подхода к проверке заявлений граждан, пострадавших от преступных посягательств, — рассказали в Следственном комитете.

После появления шокирующего видео о пытках над заключённым сотрудниками ярославской колонии, в ФСИН решили создать комиссии, которые проверят все жалобы о избиениях за последний год.

