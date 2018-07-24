Арбузы ввозили из Краснодарского края

На ярославских рынках продавали контрафактные арбузы и дыни. Их тайком привезли к нам в город из Краснодарского края.



— Предприниматели не сообщили о том, что везут арбузы и дыни. По факту нарушения возбуждены дела об административных правонарушениях, — рассказали в управлении Россельхознадзора по Ярославской области.



Напомним, по заверению чиновников, самые проверенные арбузы можно купить в палатках мэра.



— В этих местах за качеством продукции ведется особый контроль, — сказал заместитель мэра Алексей Торопов. — Продукция, которая поступает в санкционированные торговые точки, попадает на проверку в лаборатории. Вначале эксперты изучают соответствующие документы по поставке, накладные на партию товара. Затем составляется акт о проведении лабораторной проверки, изымаются пробники.



Кстати, 76.ru проводил своё исследование, где можно купить хороший арбуз.