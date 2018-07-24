Усы важны. Тренер из Ярославля привел волейбольную сборную к чемпионству, а этого почти не заметили
Сборная России по волейболу в одержала историческую победу. Подопечные тренера из Ярославля Сергея Шляпникова стали первыми победителями нового чемпионата Лига Наций. Мы узнали у Сергея Константиновича, как привести игроков к победе, почему стоит заниматься волейболом и насколько важны усы для тренера.
Подбирать слова
Поздравляем вас с победой! Расскажите, как удалось стать чемпионами, как мотивировали игроков?
Эту команду не надо мотивировать. Ребята привыкли побеждать, я со многими из них прошёл молодёжные сборные. Они и там побеждали, становились чемпионами Европы и мира. Поэтому у них хорошая психология победителей сохранилась, и есть жажда победы. Мне не нужно было подбирать какие-то слова для настроя, они сами прекрасно понимали, что надо побеждать в каждом матче, надо дойти до финала, а коль уж дошли, значит в нём надо выигрывать.
На что делаете упор в тренировках перед важными играми?
Разрабатываем тактические схемы, разбираем соперников.
Одолеть сборную Франции дома достаточно сложно.
Да, они играют этим составом уже долгое время. А у нас ситуация осложнялась тем, что мы начали эту лигу не тем составом, который бы хотелось. Были объективные причины — в середине мая закончилась Лига Чемпионов, надо было дать игрокам отдохнуть, залечить травмы. Мы на каждом туре Национальной Лиги выступали разными составами. Максим Михайлов и Артём Вольвич подключились только к финальному этапу. Успели их подготовить, может они были и не в лучших кондициях, но в оптимальных.
В сентябре пройдёт Чемпионат Мира по волейболу. Как-то изменится состав сборной? Будут там ярославские воспитанники?
Соколов уже есть, Филиппов и Михайлов в сборной. Сейчас на сборы будут привлекаться Гранкин, Бережко и еще когорта ребят. Они будут бороться за право быть в этой сборной, место никому не гарантированно.
Усы в помощь
Есть ритуал перед матчем, чтобы победу притянуть?
Есть.
Расскажите?
Нет. Какой это будет ритуал, если я о нём буду рассказывать. Это только моя сторона жизни.
Во время Чемпионата Мира по Футболу усы наставника сборной России Станислава Черчесова назвали усами надежды. Усы есть и у вас, и у тренера сборной по хоккею Олега Знарка. Помогают усы тренеру?
Это просто так получилось, что у всех трёх тренеров есть усы. Везение не зависит от усов тренера, но они, конечно, важны.
Не надо стесняться
Почему так получается, что практически все следили за выступлением сборной России на Чемпионате Мира по футболу, знают с каким счетом проиграли хорватам в четвертьфинале и обсуждают это, а вашу победу в Лиге Наций мало кто заметил.
Для того, чтобы следили, надо показывать. Надо находить эфирное время, когда людям удобно смотреть, надо за него платить, а не в полночь в записи показывать. Я думаю, во многом зависит от телевидения, которое должно быть заинтересованно в том, чтобы показывать наши успехи. Ведь волейбол очень благополучный вид спорта. Мы Олимпийские чемпионы 2012 года, в прошлом году мы выиграли Чемпиона Европы, в этом — Лигу Наций, молодёжные сборные побеждают, хорошие успехи в пляжном волейболе, надо просто это развивать, популяризировать. Нам есть, чем гордиться! Сейчас с гордостью говорят о футболе, что дошли до четвертьфинала, а тут парни обыграли сильнейшие сборные мира. Впервые турнир был в формате, где все сборные сыграли между собой, и мы со всеми пятнадцатью сборными играли. Я не умоляю достоинств наших сборных футбольных и хоккейных, но и волейбол заслуживает достойного внимания в СМИ. Когда это будет раскручено, тогда и люди по-другому будут смотреть и относиться к волейболу. Болельщиков у нас волейбольных очень много. После победы было много звонков, и в интернете писали, поздравляли. Ведь волейбол один из самых массовых видов спорта, в который играют и женщины, и дети. Это единственный игровой вид спорта, который на Олимпиаде может дать шесть медалей: классический волейбол мужчины и женщины — это две медали, плюс две пары в женском пляжном волейболе и две — в мужском. У нас большие успехи в волейболе, надо только не стесняться их озвучивать.
Высокий спорт для низких
Зачем отдавать ребёнка в волейбол?
Это разносторонняя подготовка: и руки, и ноги, и туловище, и плечевой пояс, и, самое главное, голова работает, потому что надо в доли секунды принимать единственное правильное решение. Плюс, это демократичный вид спорта, в который можно играть везде: и на пляже, и во дворе. Этот вид спорта гармонично развивает личность.
Во сколько родителям обойдётся экипировка?
Затраты минимальны, ведь всё, что требуется для игры — это кроссовки, спортивная форма, возможно, наколенники. Это затраты несопоставимые со многими другими видами спорта.
Правда ли, что в волейбол могут играть только высокие?
Нет, у нас есть позиции, на которых выступают игроки с небольшим ростом — это и связующие, и либеро. У них должна быть хорошая скорость и координация. Высокий рост здесь скорее минус, чем плюс. Яркий пример — Александр Соколов, наш воспитанник. Он Олимпийский чемпион, хорошо помог команде в Лиге Наций. Важнее желание ребёнка заниматься этим видом спорта. Мы должны дать такую возможность детям, ведь не все хотят играть в хоккей и футбол. Я думаю, что как раз такие победы, как в Лиге Наций, должны привлечь в волейбольные секции ребят и девчонок, чтобы они становились такими Максимами Михайловыми и Екатеринами Гамовыми.
Освобожденный тренер
Победы на международных турнирах — это, конечно, прекрасно, но у нас в городе есть и своя волейбольная команда. Как сейчас обстоят дела в «Ярославиче»?
Дела сейчас обстоят не очень, сложный вопрос по финансированию. Клуб не имеет возможности полностью укомплектоваться необходимыми игроками. Пока нет уверенности даже в том, что войдём в чемпионат. Очень бы хотелось сохранить клуб с традициями, историей. Областное руководство делает шаги в сторону развития волейбола, губернатор занимается вопросом по спонсорам клуба и новому залу. Недавно я ездил смотреть участки для строительства нового зала, потому что зал в «Атланте» недостаточен для выступления в Суперлиге, и город заслуживает зала тысяч на пять посадочных мест, чтобы можно было в нем проводить большие спортивные форумы. Мы не теряем надежды, что вопрос с финансированием клуба решиться положительно.
Не планируете вернуться в «Ярославич» тренером?
Федерация волейбола приняла решение, что тренер сборной должен быть освобожденным тренером, чтобы я мог сосредоточиться на работе со сборными. Я не отошёл от клуба, я и комплектованием команды занимаюсь, общаюсь со спонсорами и руководством области. «Ярославич» - моё детище, я не могу его оставить. Будем бороться за клуб