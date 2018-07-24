Авария на перекрёстке была жёсткой

Появилось видео аварии на Ленинградском проспекте в Ярославле, после которого стало понятно, что тогда случилось на перекрёстке.

После ДТП на перекрёстке с улицей Урицкого свидетели говорили, что «Рено-Дастер» гнал, как чёрт. Внедорожник зацепился об выезжающую на перекрёсток машину и полетел от неё в сторону остановки. Если бы не подъезжающая в то время красная маршрутка, неизвестно, чем бы закончилось это ДТП.

Однако видео рассудило всех участников той аварии. Оказалось, что «Рено» хоть и ехал слишком быстро, но успевал на свой мигающий зелёный проехать перекрёсток. В это время на перекрёсток почему-то выехали сразу две машины, которым ещё должен был гореть красный свет. На красный пошли и пешеходы.

— Все идут и едут, как будто всем зеленый. На видео точно видно, что «Рено-Дастеру» горит зелёный. А остальное — массовые нарушения? — обсуждают аварию в соцсетях ярославцы.



Об эту легковушку зацепился «Рено-Дастер»

Некоторые предположили, что причина в сбое в режиме работы светофора. Но эта версия не подтверждается самим видео. Дело в том, что на перекрёсток для поворота выехали две машины, об одну из которых зацепился «Дастер». Но встречное движение в это время ещё только собиралось трогаться, дожидаясь зелёного сигнала.