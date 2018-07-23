Антон оставил предсмертную записку

Стала известна причина смерти 35-летнего Антона Кабачинского. Как выяснилось, мужчина покончил с собой. Его тело нашли в лесу недалеко от дачного посёлка в Рыбинске, где и пропал Антон. Рядом с телом обнаружили предсмертную записку.



Напомним, о том, что мужчина пропал, стало известно 7 июля. Он ушёл с дачи, и больше его никто не видел.



— Завтра мы с ним прощаемся, — говорит двоюродная сестра погибшего мужчины. — Маме Антона сейчас очень плохо, она всё время плачет.



В обстоятельствах и причинах смерти мужчины сейчас разбирается Следственный комитет.

