Нашли тело в лесу: стала известна причина смерти мужчины, пропавшего с дачи
23 июля 2018 19:03
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Стала известна причина смерти 35-летнего Антона Кабачинского. Как выяснилось, мужчина покончил с собой. Его тело нашли в лесу недалеко от дачного посёлка в Рыбинске, где и пропал Антон. Рядом с телом обнаружили предсмертную записку.
Напомним, о том, что мужчина пропал, стало известно 7 июля. Он ушёл с дачи, и больше его никто не видел.
— Завтра мы с ним прощаемся, — говорит двоюродная сестра погибшего мужчины. — Маме Антона сейчас очень плохо, она всё время плачет.
В обстоятельствах и причинах смерти мужчины сейчас разбирается Следственный комитет.
Фото: «ЯрСпас»
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