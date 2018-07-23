Михаил Федотов отправился проверять колонию

Скандал с пытками в ярославской колонии докатился до самого высокого уровня. В Ярославль приехал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

— Михаил Александрович сейчас в Ярославле. Вечером, после пяти, он даст свой комментарий по поводу произошедшего, — сообщили в совете.

Сейчас Федотов посещает колонию № 1, где и происходили чудовищные пытки.

Бесчеловечные пытки в ярославской колонии. Бунт у ворот ИК, поиск причастных. Хроника.



Скандал в Ярославской области разразился после того, как видео с жестокими издевательствами над заключённым попало в СМИ. На кадрах видно, как кричит от боли полуголый человек, которого избивают сотрудники колонии. Сейчас Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, шестеро сотрудников колонии задержаны.

Но история набирает еще более скандальные обороты. Адвокату избитого заключённого пришлось экстренно бежать из России — женщине начали угрожать местью. Вместе со своей семьёй юрист уехала за рубеж.