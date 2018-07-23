Машина остановилась на бульваре за памятником Ленину

В Ярославле около четырёх часов утра в воскресенье «Ауди» на бешеной скорости вылетел с проспекта Ленина на перекрёсток с улицей Советской. Водитель на такой огромной скорости не справился с управлением, и машина пролетела совсем рядом с памятником Владимиру Ленину. Прервала полёт авто каменная ограда у газона. Машина сначала взмыла капотом вверх, а потом приземлилась в траву.

На кадрах видно, как из «Ауди» вышли несколько мужчин, они скрутили номера машины и скрылись.

Происшествие обсуждают в соцсетях. Ярославцы не поняли, зачем потребовалось откручивать номера. После этого к машине подъехали сотрудники ГИБДД и погрузчик, который убрал «Ауди с газона».

Машину остановил огромный бордюрный камень





— А зачем скручивать номера? — поинтересовался Дмитрий Маслов в группе «Подслушано у водителей. Ярославль». — По VIN могут определить, чья тачка.



Другого ярославского автохама пристыдили его же собственные соседи. Мужчину на огромном внедорожнике, которому плевать на пешеходов, невзлюбил весь двор.

