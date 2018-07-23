У преступников изъяли 380 единиц оружия

Ярославцы ввозили в Россию оружие из стран Евросоюза. В этом им помогали преступники из Москвы и Санкт-Петербурга.



На днях преступную группировку задержали сотрудники ФСБ России совместно с органами МВД России и Росгвардии.



— В результате по местам проживания задержанных изъято: 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, 2 противотанковых ружья), 45 мм пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет «АГС-17», самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию. Прекращена деятельность двух мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов. Члены преступной группы задержаны, — говорится на официальном сайте ФСБ России.

Сейчас ведётся расследование.

