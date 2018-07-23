Анастасия Юрчикова расстроилась, что не попала в десятку финалисток

Наши красавицы пролетели мимо обложки журнала Maxim. За то, чтобы войти в горячую десятку, боролись сразу три девушки из Ярославля: Лия Максимова, Анастасия Юрчикова и Екатерина Игрушкина. Первые две поучаствовали в горячей фотосессии, которую устроили создатели журнала. Из сотни девушек читатели выбрали десять. Именно они прошли в финал конкурса. Первое место заняла очаровательная Мария Лиман. Девушка, кстати, ярая футбольная болельщица. Она постоянно постит в своём Instagram откровенные фото на футбольную тематику.



Мария Лиман

Второе место заняла Галина Колесникова. На третьем месте Екатерина Ширяева.



Галина Колесникова

Екатерина Ширяева

— К сожалению, я не прошла. Значит, впереди целый год на подготовку к следующему конкурсу. Жаль, не могу сказать, что я не расстроена, — сказала Анастасия Юрчикова.



Мы думаем, что наши ярославны ничуть не хуже девушек, занявших первые места. Полюбуйтесь и вы на наших красавиц.



Анастасия Юрчикова

Лия Максимова

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