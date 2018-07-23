Со звонницы на центр Ярославля открывается изумительный вид

В Ярославле вновь запустят в ход старинные часы. Они находятся на звоннице Спасо-Преображенского монастыря, которая была построена в 16 веке.

Реставрация башенных часов-курантов обойдется в 600 тысяч рублей. Дороже всего обойдется изготовление нового блока управления часами, эти работы оценивают примерно в 200 тысяч рублей. Ярославский музей-заповедник, которому пока принадлежат здания монастыря, уже ищет подрядчика на работы.

— Куранты часов Звонницы каждые полчаса должны исполнять колокольный звон, а ровно в час после боя получаса отбивать требуемое количество ударов в часовой колокол, — объясняют в музее. — Для боя курантов должны использоваться пять колоколов, подвешенных в ротонде звонницы.

По договору, запустить часы должны в ноябре.

Напомним, музей из монастыря всё же съедет, хоть и проведет пред этим такой дорогой ремонт. Всю эту территорию заберёт РПЦ по государственной программе передачи церквей и храмов. Всего в Ярославской области работают семь крупных государственных музеев, располагающихся в объектах религиозного значения.