По центру Ярославля расставят автоматические лифты для инвалидов
22 июля 2018 13:50
764 2
Городские власти задумались над доступной средой для инвалидов Ярославля. И решили облегчить жизнь тем, кому сложно двигаться, но очень хочется гулять по центру города.
Теперь в центре Ярославля появятся лифты на лестничных спусках.
— Департамент городского хозяйства совместно с департаментом социальной поддержки населения проработают вариант индивидуального заказа двух уличных подъемных механизмов, — рассказали в мэрии Ярославля.
Они появятся на Волжской набережной, один из которых установят вблизи речного порта.
«В транспорте я многим мешаю»: четыре истории ярославцев-инвалидов, получивших новые машины.
Фото: Мэрия Ярославля
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru