Ярославцам в ларьках продают много левого алкоголя

Чиновники этой ночью устроили антиалкогольный рейд по ларькам Заволжского района. И рассказали, сколько контрафакта продают людям частные предприниматели.

В Заволжском районе рейд прошёлся по девяти ларькам, в одном из них продавали пиво после 23:00 и контрафактные сигареты, которых оказалось 140 пачек.

— Весь контрафакт оперативно изымаем из продажи, — говорит Ирина Русакова — начальник сектора по защите прав потребителей управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля. — Конечно, не все предприниматели у нас нарушители, после рейдов незаконная продажа алкоголя сократилась.



Для этого чиновникам с начала года пришлось забрать из ларьков 800 литров нелегального алкоголя. Чаще всего это водка и коньяк. В мэрии дали статистику: из 245 ларьков, проверенных за это время, в 145 есть нарушения. Предприниматели продают ярославцам палёный алкоголь либо контрафактные сигареты. При этом отличить ларёк с контрафактом теперь невозможно, ведь по требованию мэра все киоски в Ярославле заменяют на новые серые. А тех предпринимателей, кто отказывается это делать, прогоняют с их мест.