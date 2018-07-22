В Ярославле пройдёт общегородской митинг против пенсионной реформы
22 июля 2018 09:03
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В Ярославле будут снова протестовать против пенсионной реформы. На этот раз акцию устроят коммунисты.
— Если пройдет незаконная и несправедливая реформа, которую предлагает правительство, миллионы людей до пенсии просто не доживут, — считают организаторы.
Митинг пройдет 26 июля в 18:30 в парке Мира.
— Акция согласована, — уточнил организатор Александр Воробьев.
Фото: Ольга Прохорова
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