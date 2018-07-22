Антипенсионные митинги проводят уже не в первый раз

В Ярославле будут снова протестовать против пенсионной реформы. На этот раз акцию устроят коммунисты.

— Если пройдет незаконная и несправедливая реформа, которую предлагает правительство, миллионы людей до пенсии просто не доживут, — считают организаторы.



Митинг пройдет 26 июля в 18:30 в парке Мира.

— Акция согласована, — уточнил организатор Александр Воробьев.