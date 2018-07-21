Кувалдой по рельсам в три часа ночи. Дорожники лишили ярославцев сна
21 июля 2018 21:30
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Всю ночь не смогли уснуть жители домов на улице Чкалова. Здесь в ночи шумный ремонт затеяли дорожные рабочие.
— 22:30 улица Чкалова. Работа кипит. Вряд ли жители Пятёрки сегодня уснут, — рассказала порталу 76.ru Ольга Каюрова. — Били кувалдой по рельсам, пока их устанавливали. Насчёт ремонта всё неплохо, если не брать в расчет нас, местных жителей, среди которых есть очень даже пожилые люди. На момент трех утра работы с кувалдами шли полным ходом.
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Фото: Ольга Каюрова
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