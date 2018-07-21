Не так-то просто попасть в полицию

Немножечко не рассчитал... В Ярославле грузовик застрял при въезде во двор отделения полиции. Машина встряла прямо в арке Кировского РОВД на улице Собинова.

Да так крепко, что от арки отвалилась штукатурка.

— Ещё один умник кусок от исторического строения отломал, — написала Вера Соколова, выложившая фото в группе «Дороги Ярославля».

Отбившуюся штукатурку быстро поправили.

У водителей грузовых машин в Ярославле не в первый раз проблемы с глазомером. Не так давно в арку на Комсомольской улице не вписалась «Газель».