Кто-то слишком много ест. Грузовик застрял в арке Кировского РОВД
21 июля 2018 19:41
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Немножечко не рассчитал... В Ярославле грузовик застрял при въезде во двор отделения полиции. Машина встряла прямо в арке Кировского РОВД на улице Собинова.
Да так крепко, что от арки отвалилась штукатурка.
— Ещё один умник кусок от исторического строения отломал, — написала Вера Соколова, выложившая фото в группе «Дороги Ярославля».
Отбившуюся штукатурку быстро поправили.
У водителей грузовых машин в Ярославле не в первый раз проблемы с глазомером. Не так давно в арку на Комсомольской улице не вписалась «Газель».
Фото: Дороги Ярославля/Facebook.com
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