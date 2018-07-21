Мэр возглавил колонну байкеров

Сегодня в Ярославле шумно — проходит международный семейный фестиваль MotoFamily Days. Большой колонной тысяча мотоциклистов проехалась по центру города. Возглавил колонну мэр Ярославля Владимир Слепцов.

— Главные события проходят у КЗЦ «Миллениум», где царит отличная атмосфера и можно получить заряд положительных эмоций. Фестиваль продолжается, присоединяйтесь! — приглашает всех мэр города.



К мотопробегу Владимир Слепцов подготовился — выглядел, как настоящий байкер. Мы рассмотрели модный образ.



Стильно, модно, молодежно

Из-за байкеров сегодня перекроют улицы в центре. Как объехать.



Шлем — главный аксессуар

В майке с символикой фестиваля мэр показал свою фигуру