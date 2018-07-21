Мэр Ярославля Владимир Слепцов стал байкером: рассматриваем мотообраз
21 июля 2018 18:23
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Сегодня в Ярославле шумно — проходит международный семейный фестиваль MotoFamily Days. Большой колонной тысяча мотоциклистов проехалась по центру города. Возглавил колонну мэр Ярославля Владимир Слепцов.
— Главные события проходят у КЗЦ «Миллениум», где царит отличная атмосфера и можно получить заряд положительных эмоций. Фестиваль продолжается, присоединяйтесь! — приглашает всех мэр города.
К мотопробегу Владимир Слепцов подготовился — выглядел, как настоящий байкер. Мы рассмотрели модный образ.
Из-за байкеров сегодня перекроют улицы в центре. Как объехать.
Фото: Владимир Слепцов/Vk.com
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