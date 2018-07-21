У машины смяло всю переднюю часть

Сегодня ранним утром авария произошла в селе Некоуз Ярославской области. Здесь «пятёрка» в летела в столб. От удара машину просто сплющило.

— В результате ДТП пострадал водитель, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Мужчина был в машине один.

Еще одно похожее ДТП случилось сегодня утром в Ярославле — на проспекте Ленина машина такси врезалась в ларек с шаурмой.