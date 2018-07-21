В Ярославской области пьяный водитель на полном ходу влетел в столб
21 июля 2018 15:54
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Сегодня ранним утром авария произошла в селе Некоуз Ярославской области. Здесь «пятёрка» в летела в столб. От удара машину просто сплющило.
— В результате ДТП пострадал водитель, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
Мужчина был в машине один.
Еще одно похожее ДТП случилось сегодня утром в Ярославле — на проспекте Ленина машина такси врезалась в ларек с шаурмой.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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