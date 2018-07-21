Сегодня ранним утром, около четырех часов утра, на трассе М-8 случилась авария.
— Большегруз снес бетонное ограждение, — рассказала Елена Костыгина.
ДТП произошло на полосе в сторону Ярославля. Утром на месте работала спецтехника — оттаскивала фуру с дороги.
Информации о пострадавших пока нет.
Более серьезная авария на трассе произошла вчера поздним вечером — под фуру влетела легковушка, есть погибшие.
Фото: Елена Костыгина
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