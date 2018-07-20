В Ярославле сошёл с рельсов грузовой поезд
20 июля 2018 20:50
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Сегодня в Ярославле случилось ДТП на железной дороге. С путей сошли пять цистерн грузового поезда № 2164 неподалёку от станции Полянки.
Состав выдвинулся со станции Ново-Ярославская как раз в сторону Полянок.
— Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия в 17 часов, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Пострадавших в аварии нет. Причины случившегося пока выясняют.
Вечером на трассе под Ярославлем случилось жуткое ДТП между ВАЗом и «Маздой».
Фото: «Подслушано в Ярославле»
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