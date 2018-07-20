Поезд немного не доехал до станции

Сегодня в Ярославле случилось ДТП на железной дороге. С путей сошли пять цистерн грузового поезда № 2164 неподалёку от станции Полянки.

Состав выдвинулся со станции Ново-Ярославская как раз в сторону Полянок.

Сошли с рельсов сразу пять цистерн

— Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия в 17 часов, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.



Пострадавших в аварии нет. Причины случившегося пока выясняют.

Цистерны сошли с путей и откатились в сторону

Вечером на трассе под Ярославлем случилось жуткое ДТП между ВАЗом и «Маздой».