Геннадий Монуилов пропал вчера 
Геннадий Монуилов пропал вчера 

В Ярославском районе родственники разыскивают пенсионера Геннадия Монуилова, который ушёл вчера утром из дома в резиновых сапогах и не вернулся. 

Дедушке уже 77 лет. Он худощавый и седой, ростом около 170 сантиметров, нос прямой, а глаза ярко-голубые.

— Страдает дезориентацией. Может не осознавать, где он находится, — уточняют волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». — Ушёл в серо-зелёной кепке, зелёных резиновых сапогах, в серых брюках, с чёрной сумкой, взял свои документы. 

Геннадий Монуилов живёт в посёлке Нагорный. 

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