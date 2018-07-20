В Ярославском районе ищут мужчину, который мог забыть, где он находится
20 июля 2018 19:14
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В Ярославском районе родственники разыскивают пенсионера Геннадия Монуилова, который ушёл вчера утром из дома в резиновых сапогах и не вернулся.
Дедушке уже 77 лет. Он худощавый и седой, ростом около 170 сантиметров, нос прямой, а глаза ярко-голубые.
— Страдает дезориентацией. Может не осознавать, где он находится, — уточняют волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». — Ушёл в серо-зелёной кепке, зелёных резиновых сапогах, в серых брюках, с чёрной сумкой, взял свои документы.
Геннадий Монуилов живёт в посёлке Нагорный.
В Ярославской области также пропала трёхлетняя девочка из Москвы.
Фото: «Лиза Алерт»
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