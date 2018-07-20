В Ярославской области под колёсами иномарки погибла косуля
20 июля 2018 13:39
1 972 3
В Рыбинске под колёса иномарки попала косуля. К несчастью, бедное животное погибло. Об этом сообщает «Рыбинский дневник». ДТП произошло сегодня утром около 8:20 на улице Академика Губкина.
— Всё произошло моментально, косуля неслась огромными прыжками, казалось, что она хотела перепрыгнуть дорогу, — рассказал водитель иномарки «Рыбинскому дневнику».
Для Ярославской области косуля — достаточно редкое животное. А вот лоси выходят на дорогу регулярно. Два дня назад на трассе М-8 из-за лося разбились три машины.
Фото: «Рыбинский дневник»
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru