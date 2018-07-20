Животное умерло

В Рыбинске под колёса иномарки попала косуля. К несчастью, бедное животное погибло. Об этом сообщает «Рыбинский дневник». ДТП произошло сегодня утром около 8:20 на улице Академика Губкина.



— Всё произошло моментально, косуля неслась огромными прыжками, казалось, что она хотела перепрыгнуть дорогу, — рассказал водитель иномарки «Рыбинскому дневнику».



Для Ярославской области косуля — достаточно редкое животное. А вот лоси выходят на дорогу регулярно. Два дня назад на трассе М-8 из-за лося разбились три машины.

