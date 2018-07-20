Крошку крадут на продажу

Ярославцы «Газелями» воруют асфальтовую крошку, которой дорожники засыпают ямы. Приезжают ночью и забирают всё, что рабочие уложили в ямы и не успели использовать. Обычно такое происходит на подъездах к дачам. Этим очень недоволен мэр Ярославля Владимир Слепцов. Сегодня на городской планёрке он отчитал своих подчинённых за то, что такое вообще допустили.



— Все подъезды к садоводческим товариществам подсыпать заново. Предотвратить кражу крошки, — приказал Слепцов. — Люди приезжают на «Газелях» и крадут крошку на продажу. Чтобы такого больше не было! Люди жалуются!



Владимир Слепцов поручил не только засыпать все ямы заново, но и поймать тех, кто ворует крошку.



А вот к самим садоводам, которые продают урожай со своего огорода, мэр не так благосклонен. Он приказал разгонять всех пенсионеров, продающих ягоды и овощи в несанкционированных местах.