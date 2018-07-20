Практически каждый новый двор стоит в лужах. Вода никуда не уходит

Сегодня на утренней планёрке в мэрии Ярославля градоначальник требовал с чиновников объяснений о том, почему ярославцы так часто жалуются на проблемы во дворах. Ведь в городе уже второй год благоустраивают дворы по губернаторской программе «Решаем вместе». И на эти дворы жалоб поступает даже больше остальных.

— Люди должны почувствовать благоустройство комплексно. Я приеду в каждый двор, чтобы проверить, — заявил мэр Владимир Слепцов.

Самой большой проблемой отремонтированных дворов становятся лужи. Да-да, самые обыкновенные лужи, которые разливаются по всему обновлённому асфальту, не оставляя, порой, даже клочка сухой поверхности.

— Пока нет технического решения, как отводить воду из двух дворов в Кировском районе, — честно признались чиновники.

Владимир Слепцов заявил, что всю халтуру в благоустройстве должны исправлять подрядчики, а чиновники должны лучше работать, требуя исполнения гарантийных обязательств от них.

Напомним, в Ярославле начал расползаться двор в бразильском стиле, который отремонтировали этим летом.