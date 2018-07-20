Владимир Слепцов прокатится вместе с байкерами

Сегодня в Ярославль приедет тысяча байкеров из Москвы и соседних областей. Все выходные в центре города будет проходить международный фестиваль Moto Family Days — 2018. Этот фестиваль семейный, а потому организаторы обещают, что на него могут прийти ярославцы даже с маленькими детьми.

Начнётся фестиваль с мотопробега по городам Золотого кольца, который финиширует на Советской площади. И возглавит заезд по Ярославлю мэр города Владимир Слепцов. Об этом его попросили сегодня на общегородской планёрке.

— Байкеры обращаются к вам, чтобы вы возглавили мотоколонну, байкеры всё вам предоставят — мотоцикл, костюм. На фестивале будут семьи, дети, вы будете примером, — передал заммэра Алексей Аксютенко.

— Если это необходимо, то я готов, — отозвался Владимир Слепцов. — Надо предупредить, чтобы ярославцы пришли семьями, несмотря на погоду. Посмотрим, что байкеры нам подготовили. Хоть это и специфические мероприятие.

Ярославль засветился в первом российском комиксе про байкеров.

Напомним, праздник байкеров будет проходить на Стрелке и у концертно-зрелищного центра «Миллениум», а это значит, что в городе перекроют улицы. На этот раз власти решили, что перекрывать слишком сильно не будут.

— Город мы не перекрываем. Перекрываем только Стрелку и подъезд к ней. И маленькую часть у КЗЦ от Володарского до Чайковского. Город не будет заперт, люди смогут свободно передвигаться, — отдал указания мэр.