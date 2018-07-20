На ярославской трассе грузовики сплющили легковушку: один человек погиб, двое пострадали
20 июля 2018 07:51
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Сегодня около часа ночи в Ярославской области произошло страшное ДТП. На подъезде к Костроме столкнулись сразу четыре автомобиля — три грузовика с прицепами («Мерседес», «Ивеко», МАН) и легковушка «Лада-Ларгус».
В аварии погиб пассажир легковушки, водитель пострадал.
— С момента совершения ДТП осуществляется реверсивное движение: затруднение в движении, — рассказали в Упрдор «Холмогоры».
В соцсетях уже предположили, почему могло произойти ДТП.
— Там ремонт моста. Похоже, что водитель фуры не увидел, что все стоят на светофоре, — написал Андрей Андрианов в паблике «Первый ярославский автопортал» «ВКонтакте».
Фото: Андрей Андрианов, Первый ярославский автопортал/Vk.com
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