Машина превратилась в кусок железа

Сегодня около часа ночи в Ярославской области произошло страшное ДТП. На подъезде к Костроме столкнулись сразу четыре автомобиля — три грузовика с прицепами («Мерседес», «Ивеко», МАН) и легковушка «Лада-Ларгус».

В аварии погиб пассажир легковушки, водитель пострадал.

— С момента совершения ДТП осуществляется реверсивное движение: затруднение в движении, — рассказали в Упрдор «Холмогоры».

В соцсетях уже предположили, почему могло произойти ДТП.

— Там ремонт моста. Похоже, что водитель фуры не увидел, что все стоят на светофоре, — написал Андрей Андрианов в паблике «Первый ярославский автопортал» «ВКонтакте».