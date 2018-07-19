Необыкновенное небесное явление можно было наблюдать в небе над Ярославлем. Над городом пролетел метеорит. Писали об этом в соцсетях многие, а вот снять успели не все.
Однако у одного из ярославцев в этот самый момент работал видеорегистратор — метеорит попал на видео. Запись опубликовал телеканал «Первый ярославский».
— На несколько секунд проспект Фрунзе осветила падающая звезда. И так же быстро небесное тело исчезло с горизонта, — сообщают коллеги.
Небо нас в последнее время вообще удивляет: то покажет странное светящееся явление, то светящийся шлейф странной формы.
Фото: «Первый ярославский телеканал»
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