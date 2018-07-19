В центре пройдёт крестный ход

В субботу, 21 июля, в центре Ярославля ограничат автомобильное движение. Это сделают для безопасности, говорят в мэрии. В этот день в городе пройдет празднование дня иконы Казанской Божьей матери.

— Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон совершит Божественную литургию в Казанском женском монастыре. Начало богослужения в 9:00, — рассказали в Ярославской епархии.

С 09:00 до 11:30 ограничат движение на участках улиц по маршруту: Казанский женский монастырь (улица Первомайская, 19а) — улица Первомайская — площадь Волкова — улица Трефолева — Первомайский переулок — улица Первомайская — Казанский женский монастырь.

Но на это ограничения движения не закончатся. В этот же день дороги перекроют байкеры.