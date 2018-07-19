Кафе раскинулось под окнами жилого дома

— Ни спать не могу, ни дышать! — житель дома № 75 по улице Республиканской Николай потерял покой, когда под его окнами раскинулось кафе-шатёр. То самое, которое в новогодние каникулы стояло на Советской площади. Летом шатёр переехал на площадь Юности. И включил вытяжку.

Эта-то вытяжка и лишила сна жильцов дома.

— Она всё время гудит, это просто невозможно! — пожаловались люди. — А кафе-то до 11 вечера работает, по выходным и до ночи.

Жители дома пожаловались в Роспотребнадзор. Специалисты проверили жалобу.

— Результаты измерений уровня шума для дневного времени превышают предельно допустимые значения, — сделали вывод в Роспотребнадзоре. И составили административный протокол.

Мы связались с кафе «Угли», на которое и пожаловались жильцы соседнего дома. Кафе уже приняло меры, чтобы стать потише.

— Мы установили низкочастотный преобразователь. Проблема, конечно, будет решена, — сказала директор по развитию кафе «Угли» Елена Викулова.