В Ярославской области нашли тело мужчины, который пропал с пляжа в одних плавках
19 июля 2018 17:27
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В Рыбинске нашли мёртвым 44-летнего Игоря Олейника. Как нам стало известно, мужчина утонул.
— Спасатели провели поисковую операцию, тело достали из воды. Оно направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы. По факту обнаружения тела проводится проверка, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Напомним, Игорь пропал 14 июля. Мужчина вместе с женой и друзьями пошёл отдыхать на пляж. Потом он решил прогуляться и ушёл в одиночестве. Назад Игорь Олейник так и не вернулся.
Фото: «ЯрСпас»
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