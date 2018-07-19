Мужчина утонул

В Рыбинске нашли мёртвым 44-летнего Игоря Олейника. Как нам стало известно, мужчина утонул.



— Спасатели провели поисковую операцию, тело достали из воды. Оно направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы. По факту обнаружения тела проводится проверка, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.



Напомним, Игорь пропал 14 июля. Мужчина вместе с женой и друзьями пошёл отдыхать на пляж. Потом он решил прогуляться и ушёл в одиночестве. Назад Игорь Олейник так и не вернулся.