Антимонопольщики получили жалобу на закупку по огромной стоимости

В Ярославле ищут подрядчика на содержание дорог и внутриквартальных проездов на этот год. За работу в оставшиеся месяцы этого года подрядчику готовы заплатить рекордную сумму в 399,9 миллиона рублей.

За эти деньги он должен будет следить за содержанием дорог. В обязанности входит: устранять просадки асфальта, выбоины, колейность и трещины. Гарантии на работы компания будет нести от года до трёх, в зависимости от сложности ремонта. Содержать дороги подрядчик будет обязан согласно ГОСТам.

Чтобы понять, что власти предлагают действительно очень солидные деньги, напомним, что в центре Ярославля полностью восстановят разрушающуюся церковь за 115 миллионов рублей. А на сайте Госзакупок объявлены аукционы на содержание дорог в течение 2018-2020 годов, стоимость которых всего по 1,5 миллиона рублей.

В список обслуживаемых дорог вошла 91 улица. Мы публиковали полный список тут. Но на днях закупка была приостановлена управлением федерального антимонопольного органа по Ярославской области.

— К нам поступила жалоба, как следствие, закупка была приостановлена, — сообщили в пресс-службе УФАС. — Уже вчера поступило письмо от заявителя об отзыве жалобы. Согласно закону о контрактной системе, ограничения будут сняты в течение двух рабочих дней.

А это значит, что закупку на контракт по солидной цене снова возобновят.