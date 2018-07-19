Эти трёхэтажные здания спрятались в тени деревьев и кажутся почти невидимыми. Но если поднять глаза, то взгляд упадёт на обветшалые дома с отвалившейся по фасаду штукатуркой, крупными трещинами и сгнившими балконами. Речь идёт о четырех зданиях на пересечении проспекта Октября и улицы Победы, которые строились в 1930-х годах как дома для рабочих завода синтетического каучука.

Эти разваливающиеся здания являются примером конструктивизма 30-х

Сегодня два из четырёх здания признаны аварийными. Они до сих пор жилые, а первые этажи домов заняты многочисленными офисами. Но ценность этих неприглядных домов как раз в том, что им уже почти сто лет, и они являются примером конструктивизма 30-х годов.



На здания, наконец, обратили внимание. Исторический посёлок завода решили превратить в стильную жилую застройку. Необычный план озвучил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

– Строители укрепят существующие корпуса, модернизируют устаревшие инженерные системы и надстроят ещё несколько жилых ярусов. В итоге будут реконструированы шесть тысяч квадратных метров старого жилья и построены почти 10 тысяч квадратных метров нового с сохранением уникальной архитектуры, – рассказал Дмитрий Миронов.

Здания станут выше в два раза

Оказывается, соглашение о реновации зданий губернатор успел подписать ещё на Петербургском экономическом форуме. Инвестор уже получает разрешение на стройку, и проект уже согласован.

Так нельзя поступать с историей

Вот только ярославские градозащитники и общественники, увидев эти планы, сильно возмутились. Ведь здания перестроят так, что они превратятся в заурядный жилой микрорайон.

Всё будет стеклянным и по-современному красивым

– Реновация по-ярославски. Таким образом решили сохранить конструктивистский ансамбль. Я считаю, что так нельзя поступать с культурным наследием. Ведь предлагается надстроить здания ступенями с увеличением высоты в два раза! – возмущается градозащитница Ольга Мазанова. – А часть ансамбля ранее уже снесли: баню и детский сад во дворе Подковы по ул Победы, 21а.

– А просто восстановить здания с исторической планировкой квартала не пробовали? Или нужно непременно загадить его многоэтажками на заднем плане? Лучше уж снесите все, так будет честнее, – рассуждает в соцсетях ярославец Павел Иванов.

Я – инвестор. Делаю, что хочу

В ответ на нападки общественности разработчик проекта молчать не стал.

Вид на двор

Ярославцы больше не смогут обсуждать застройку города. Депутаты муниципалитета отказались от публичных слушаний в пользу голосования в интернете.

– Вы риторику смените свою. С какого такого перепуга вы предлагаете за чужие деньги чего-то кому-то восстанавливать. Пожалуйста, будьте корректным. И можете сами делать чего угодно. Вперёд. Восстанавливайте, – отвечает недовольным в соцсетях представить компании, создавшей проект обновления зданий Роман Фомичёв. По-совместительству он является депутатом Ярославской областной думы.



Кроме того, он утверждает, что такой масштабный проект одобрил бывший главный архитектор Ярославля Аркадий Бобович. Сейчас эта должность упразднена, но Аркадий Бобович остается почётным архитектором России, советником Российской академии архитектуры и строительных наук и занимается преподаванием.

Напомним, проект уже показывали ранее как инновационный. Его особенностью стало то, что парковки для машин решили прикрепить прямо к стенам зданий.