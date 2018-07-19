Ветер валил деревья
Ветер валил деревья

Непогода, обрушившаяся на Ярославль, доставила немало хлопот жителям города и спасателям. Сильный ветер с корнем валил деревья и ломал водосточные трубы.

— На улице Комсомольской ветром оторвало желоб водосточной трубы. Он повис над головами пешеходов. Для этой работы понадобилась автовышка. Спасатели убрали нависающий кусок трубы и спустили его на землю. На улице Большой Октябрьской дерево ветром было вырвано с корнем и упало на пешеходную зону и парковку. К счастью, обошлось без пострадавших, — рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля.

К счастью, обошлось без пострадавших
К счастью, обошлось без пострадавших
Деревья преграждали собой путь
Деревья преграждали собой путь

На Республиканском проезде дерево упало во дворе жилого дома, чудом не зацепив балконы.

Труба повисла над пешеходами
Труба повисла над пешеходами

На улице Салтыкова-Щедрина спасатели распиливали дерево, упавшее на металлическое ограждение во дворе и перегородившее проезд автотранспорта. Так как дерево было большим, пришлось распиливать его на несколько частей для того, чтобы освободить проход и проезд.

Погода в Ярославле ведёт себя, как капризная дама. Она скоро вновь поменяется.